كشفت الهيئة العامة للنقل أنها أصدرت أكثر من 1.6 مليون عقد لتأجير السيارات خلال الربع الأول من عام 2026.



ووفقاً لنشرة إحصائية ربعية أصدرتها الهيئة، شهد نشاط تأجير السيارات نمواً بنسبة 7% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، في مؤشر يعكس تزايد الطلب على هذا النشاط في مختلف مناطق المملكة.



كفاءة التشغيل



ويسهم عقد تأجير السيارات في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، والحد من النزاعات، وتسهيل إجراءات التأجير، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في القطاع.



وتصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى من إجمالي العقود بنسبة 31.9%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 25.5%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14.1%، فيما بلغت نسبة العقود في منطقة المدينة المنورة 6.4%، تلتها منطقة عسير بنسبة 6.2%، ثم منطقة القصيم بنسبة 4.7%، ومنطقة جازان بنسبة 3.8%، ثم منطقة تبوك بنسبة 2.7%.



وسجلت منطقة نجران نسبة 1.5%، تلتها منطقة حائل بنسبة 1.3%، ثم منطقة الجوف بنسبة 0.8%، ومنطقة الحدود الشمالية بنسبة 0.7%، وأخيرًا منطقة الباحة بنسبة 0.5%.