ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إذ أدّى انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران إلى تهدئة المخاوف من تفاقم التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4,755.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:25 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض أمس إلى أدنى مستوى منذ 13 أبريل.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.1% إلى 4,772.90 دولار.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 77.84 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.5% إلى 2,067.25 دولار، وصعد البلاديوم 1.8% إلى 1,560.31 دولار.