ارتفعت أسعار الذهب، ‌اليوم الأربعاء، إذ أدّى انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران إلى تهدئة المخاوف ⁠من تفاقم التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4,755.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:25 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض أمس إلى أدنى مستوى منذ 13 أبريل.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو ​1.1% إلى 4,772.90 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في ​المعاملات الفورية 1.5% إلى 77.84 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.5% إلى 2,067.25 دولار، وصعد البلاديوم 1.8% إلى 1,560.31 دولار.