تراجعت أسعار النفط، اليوم، مبددة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، وسط توقعات لإجراء محادثات سلام بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، مما سيسمح بتدفق المزيد من الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتاً، أو 1%، إلى 94.53 دولار.



ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو القادم 1.54 دولار، أو 1.72%، إلى 88.07 دولار.



وانخفضت عقود يونيو الأكثر نشاطا 1.09 دولار، أو 1.3%، إلى 86.37 دولار.



الوضع الطبيعي



وارتفع كلا الخامين، أمس، إذ صعد خام برنت 5.6% وزاد خام غرب تكساس الوسيط 6.9% بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز مجدداً، مما أدى إلى سد شريان نقل النفط الرئيسي، واحتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية في إطار حصارها لموانئ البلاد.



وقال محللون في سوسيتيه جنرال في مذكرة للعملاء: «إن ارتفاع الأسعار الناجم عن إغلاق المضيق أدى إلى انخفاض الطلب على النفط بنحو 3% حتى الآن».



وأشاروا في المذكرة إلى أن الخطر «يميل نحو خسائر أكبر كلما تأخرت العودة إلى الوضع الطبيعي»، وتوقعوا «العودة الكاملة للوضع الطبيعي» للإمدادات بحلول أواخر عام 2026.