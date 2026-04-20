انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم بمقدار 97.75 نقطة، ليصل إلى مستوى 11366.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 258 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 226 شركة.


الأكثر ارتفاعاً


وكانت أسهم شركات جرير، وشري، وأسترا الصناعية، وصدر، والوطنية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات رعاية، والكابلات السعودية، والأبحاث والإعلام، ومياهنا، ورؤوم فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.29% و4.61%، وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأنابيب، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والكيميائية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً بمقدار 205.04 نقطة، ليصل إلى مستوى 22863.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2.3 مليون سهم.