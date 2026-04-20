انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم بمقدار 97.75 نقطة، ليصل إلى مستوى 11366.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 258 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 226 شركة.
الأكثر ارتفاعاً
وكانت أسهم شركات جرير، وشري، وأسترا الصناعية، وصدر، والوطنية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات رعاية، والكابلات السعودية، والأبحاث والإعلام، ومياهنا، ورؤوم فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.29% و4.61%، وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأنابيب، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والكيميائية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً بمقدار 205.04 نقطة، ليصل إلى مستوى 22863.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2.3 مليون سهم.
The main Saudi stock index fell today by 97.75 points, reaching a level of 11366.79 points, with trades valued at 5.1 billion riyals.
The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin of the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 258 million shares, with shares of 33 companies recording an increase in value, while shares of 226 companies declined.
Top Gainers
The shares of Jarir, Shari, Astra Industrial, Sadr, and Al-Wataniya were the top gainers, while the shares of Raqiya, Saudi Cables, Research and Media, Maihana, and Ruom were the most declined in trading. The rates of increase and decrease ranged between 3.29% and 4.61%. The shares of Americana, Pipes, Kayan Saudi Arabia, Saudi Aramco, and Chemical were the most active in terms of volume, while the shares of Al-Rajhi, Saudi Aramco, SABIC Agricultural Nutrients, Al-Inma, and Al-Ahli were the most active in terms of value.
The parallel Saudi stock index (Nomu) closed today down by 205.04 points, reaching a level of 22863.75 points, with trades valued at 24 million riyals, and the volume of traded shares exceeded 2.3 million shares.