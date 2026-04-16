ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعد انخفاضها في وقت سابق من الجلسة، وسط شكوك حول إمكانية توصل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الحرب التي أدت إلى توقف إنتاج النفط من مناطق إنتاج رئيسية في الشرق الأوسط.



وسجلت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب بنسبة 1.43% أو 1.36 دولار لتصل إلى 96.29 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.31% أو 1.20 دولار لتصل إلى 92.49 دولار للبرميل.



واستقرت أسعار كلا الخامين القياسيين دون تغيير يُذكر عند التسوية يوم الأربعاء، لكنهما تداولا ضمن نطاق واسع.



تشكك المستثمرين



وقال المحلل لدى إحدى مجموعات الأوراق المالية توشيتاكا تازاوا: «رغم آمال خفض التصعيد، فلا يزال عدد من المستثمرين متشككين، بالنظر إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران انهارت مرارا حتى بعد أن بدا أنها تحرز تقدما».



وأضاف: «إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام وتعود حرية الملاحة عبر المضيق، من المتوقع أن تستمر أسعار خام غرب تكساس الوسيط في التحرك بين 80 و100 دولار».