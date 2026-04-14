كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما»، ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 9% بنهاية شهر فبراير 2026، لتصل إلى نحو 3.443 مليار ريال مقارنة بنحو 3.148 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025.



وبحسب النشرة، زادت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر فبراير 2026 لتصل إلى 3.191 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره نحو 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.



وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية 251.9 مليار ريال بنهاية شهر فبراير 2026، مرتفعة بنسبة قدرها نحو 17% عن نفس الفترة من عام 2025.

قروض يناير



وكانت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص، قد ارتفعت بنسبة 10% بنهاية شهر يناير 2026، لتصل إلى نحو 3.432 مليار ريال مقارنة بنحو 3.113 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025.



وارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر يناير 2026 لتصل إلى 3.177 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره 10%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.



وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية 254.3 مليون ريال بنهاية شهر يناير 2026، مرتفعة بنسبة قدرها 19% عن نفس الفترة من عام 2025.