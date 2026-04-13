صعد مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي بمقدار 112.13 نقطة، ليصل إلى مستوى 11.426.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 285 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 129 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 127 شركة.
الأكثر ارتفاعاً
وكانت أسهم شركات سلوشنز، ووفرة، والموسى، وزين السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سابتكو، وريدان، وباتك، وليفا، وعناية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و4.01%، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وباتك، وأمريكانا، والكيميائية، وأنابيب هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية، وسلوشنز، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعاً بمقدار 132.43 نقطة، ليصل إلى مستوى 22.932.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
The main Saudi stock index rose by 112.13 points, reaching a level of 11,426.77 points, with trading valued at 6.7 billion riyals.
The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin from the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 285 million shares, with shares of 129 companies recording an increase in value, while shares of 127 companies declined.
Top Gainers
The shares of Solutions, Wafra, Al-Mousa, Zain Saudi Arabia, and SABIC Agricultural Nutrients were the top gainers, while the shares of Sabicco, Redan, Batic, Liva, and Enaya saw the most declines in trading, with the rise and fall percentages ranging between 9.97% and 4.01%. Meanwhile, the shares of Saudi Aramco, Batic, Americana, Chemical, and Pipes were the most active in terms of volume, while the shares of Al-Rajhi, Saudi Aramco, Al-Ahli, SABIC Agricultural Nutrients, and Solutions were the most active in terms of value.
The parallel Saudi stock index Nomu closed today up by 132.43 points, reaching a level of 22,932.50 points, with trading valued at 19 million riyals, and the volume of traded shares exceeded two million shares.