صعد مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي بمقدار 112.13 نقطة، ليصل إلى مستوى 11.426.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 285 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 129 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 127 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات سلوشنز، ووفرة، والموسى، وزين السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سابتكو، وريدان، وباتك، وليفا، وعناية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و4.01%، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وباتك، وأمريكانا، والكيميائية، وأنابيب هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية، وسلوشنز، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعاً بمقدار 132.43 نقطة، ليصل إلى مستوى 22.932.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.