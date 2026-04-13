صعدت أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل، اليوم، في الوقت الذي تستعد فيه البحرية الأمريكية لفرض السيطرة على حركة السفن في مضيق هرمز، وهي خطوة قد تحد من صادرات النفط الإيرانية، بعد أن فشلت واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 7.01 دولار، أو 7.36% إلى 102.21 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت على انخفاض 0.75% يوم الجمعة الماضي.



وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 104.87 دولار للبرميل، بارتفاع 8.30 دولار، أو 8.59%، بعد تراجعه 1.33% في الجلسة السابقة.



ظروف سائدة



وقال رئيس قسم أبحاث الطاقة في إحدى المجموعات العالمية المتخصصة سول كافونيك: «عادت السوق الآن إلى حدٍّ كبير إلى الظروف التي كانت سائدة قبل وقف إطلاق النار، باستثناء أن الولايات المتحدة ستمنع الآن التدفقات الإيرانية المتبقية التي تصل إلى مليوني برميل يومياً عبر مضيق هرمز أيضاً».