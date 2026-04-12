دشّن وزير الاستثمار فهد السيف، اليوم في الرياض، المقر الإقليمي لشركة لينوفو لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وذلك ضمن جهود المملكة لتعزيز جاذبيتها كمركز إقليمي للشركات العالمية، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.



وأوضح أن اختيار شركة لينوفو للمملكة مقراً إقليمياً لها، يعكس متانة الاقتصاد السعودي وجاذبية بيئته الاستثمارية، وما يشهده من تحول اقتصادي متسارع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل أنموذجاً لنجاح برنامج جذب المقرات الإقليمية في استقطاب الشركات العالمية وتمكينها من إدارة أعمالها والتوسع في المنطقة انطلاقاً من المملكة. كما أنه يؤكّد الفرص الهائلة المتاحة للمستثمرين، في المملكة، وفي منطقة الشرق الأوسط ككل.



توظيف وتوطين وصناعة



وبيّن أن الشركة تعمل من خلال مقرها الإقليمي على بناء حضور متكامل في السوق السعودية بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية، بما يسهم في دعم نموها الإقليمي وتلبية الطلب العالمي، من خلال تكامل منظومة الأعمال التي تجمع بين صناعة القرار والخدمات اللوجستية والبيئة الاستثمارية الممكنة.



وأشار إلى أن استثمارات لينوفو في المملكة تشمل تطوير برامج للبحث والتطوير وتنمية المهارات، إلى جانب إنشاء منصة تصنيع بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 8 ملايين وحدة سنوياً، بما يسهم في إيجاد فرص وظيفية نوعية ودعم توطين التقنية والصناعة.



وأكد السيف أن هذه الشراكات مع الشركات العالمية، تسهم في تعزيز موقع المملكة في سلاسل القيمة التقنية العالمية، ودعم الصناعة الوطنية، وتسريع نقل المعرفة وتنمية الكفاءات البشرية، إلى جانب توفير منصة للشركات الدولية للتوسع والابتكار في واحدة من أكثر الأسواق نمواً في المنطقة.



يُذكر أن تدشين المقر الإقليمي لشركة لينوفو يأتي بالتزامن مع توسع أعمالها في المنطقة اللوجستية المتكاملة الخاصة بالرياض، التي تستقطب عدداً متزايداً من الشركات العالمية لتأسيس عملياتها المتقدمة في المملكة.