عمقت أسعار النفط خسائرها خلال التعاملات، بعدما أعلنت الولايات المتحدة وإيران توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مؤقتًا مع إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو القادم بنسبة 16.68% أو ما يعادل 18.23 دولار عند 90.93 دولار للبرميل.



مخزونات أمريكا



وانخفضت عقود خام «نايمكس» الأمريكي تسليم شهر مايو القادم بنسبة 18.37% أو ما يعادل 20.75 دولار عند 92.20 دولار للبرميل.



وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من أبريل، ومن المتوقع أن تُظهر البيانات الرسمية اليوم تراجعًا في مخزونات الخام بنحو مليون برميل.