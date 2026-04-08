عمقت أسعار النفط خسائرها خلال التعاملات، بعدما أعلنت الولايات المتحدة وإيران توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مؤقتًا مع إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو القادم بنسبة 16.68% أو ما يعادل 18.23 دولار عند 90.93 دولار للبرميل.
مخزونات أمريكا
وانخفضت عقود خام «نايمكس» الأمريكي تسليم شهر مايو القادم بنسبة 18.37% أو ما يعادل 20.75 دولار عند 92.20 دولار للبرميل.
وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من أبريل، ومن المتوقع أن تُظهر البيانات الرسمية اليوم تراجعًا في مخزونات الخام بنحو مليون برميل.
Oil prices deepened their losses during trading after the United States and Iran announced that they had reached a temporary ceasefire agreement with the reopening of the Strait of Hormuz, through which about 20% of global energy supplies pass.
Brent crude futures for June delivery fell by 16.68% or $18.23 to $90.93 per barrel.
U.S. Inventories
U.S. West Texas Intermediate (WTI) crude contracts for May delivery dropped by 18.37% or $20.75 to $92.20 per barrel.
Estimates from the American Petroleum Institute indicated that U.S. crude oil inventories rose by about 3.7 million barrels during the week ending April 3, and official data expected today is anticipated to show a decline in crude inventories of about one million barrels.