ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات، مدعومة بإعادة تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين.


وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو القادم بنسبة 3.6% أو 169.70 دولار عند 4,854.40 دولار للأوقية، بعدما لامست 4,888 دولاراً.


وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 2.7% عند 4,832.3 دولار للأوقية، وأضاف نظيره الفضة نحو 6.2% ليتداول عند 77.518 دولار للأوقية، بينما هبط مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بأكثر من 1% عند 98.82 نقطة.


الفضة فوق 77 دولاراً


وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو القادم بنسبة 7.6% عند 77.47 دولار للأوقية، وزادت الأسعار الفورية للبلاتين بنحو 4.3% عند 2,045.73 دولار، ونظيرتها للبلاديوم 5.5% عند 1,552.98 دولار.


وتترقب الأسواق صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقد خلال شهر مارس، في وقت لاحق اليوم، لاستشراف المزيد عن آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة.