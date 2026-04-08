Gold prices rose during trading, supported by the markets' reassessment of geopolitical risks following U.S. President Donald Trump's announcement to suspend military operations against Iran for two weeks.



Futures prices for the yellow metal for June delivery increased by 3.6% or $169.70 to $4,854.40 per ounce, after touching $4,888.



The spot price of gold rose by 2.7% to $4,832.3 per ounce, while silver gained about 6.2% to trade at $77.518 per ounce, and the dollar index - which measures the performance of the U.S. currency against a basket of six major currencies - fell by more than 1% to 98.82 points.



Silver above $77



Silver futures for May delivery rose by 7.6% to $77.47 per ounce, while spot prices for platinum increased by about 4.3% to $2,045.73, and palladium prices rose by 5.5% to $1,552.98.



The markets are awaiting the release of the minutes from the Federal Reserve's monetary policy meeting held in March later today, to gain more insights into the outlook for monetary policy in the United States.