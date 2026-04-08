ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات، مدعومة بإعادة تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو القادم بنسبة 3.6% أو 169.70 دولار عند 4,854.40 دولار للأوقية، بعدما لامست 4,888 دولاراً.
وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 2.7% عند 4,832.3 دولار للأوقية، وأضاف نظيره الفضة نحو 6.2% ليتداول عند 77.518 دولار للأوقية، بينما هبط مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بأكثر من 1% عند 98.82 نقطة.
الفضة فوق 77 دولاراً
وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو القادم بنسبة 7.6% عند 77.47 دولار للأوقية، وزادت الأسعار الفورية للبلاتين بنحو 4.3% عند 2,045.73 دولار، ونظيرتها للبلاديوم 5.5% عند 1,552.98 دولار.
وتترقب الأسواق صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقد خلال شهر مارس، في وقت لاحق اليوم، لاستشراف المزيد عن آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
Gold prices rose during trading, supported by the markets' reassessment of geopolitical risks following U.S. President Donald Trump's announcement to suspend military operations against Iran for two weeks.
Futures prices for the yellow metal for June delivery increased by 3.6% or $169.70 to $4,854.40 per ounce, after touching $4,888.
The spot price of gold rose by 2.7% to $4,832.3 per ounce, while silver gained about 6.2% to trade at $77.518 per ounce, and the dollar index - which measures the performance of the U.S. currency against a basket of six major currencies - fell by more than 1% to 98.82 points.
Silver above $77
Silver futures for May delivery rose by 7.6% to $77.47 per ounce, while spot prices for platinum increased by about 4.3% to $2,045.73, and palladium prices rose by 5.5% to $1,552.98.
The markets are awaiting the release of the minutes from the Federal Reserve's monetary policy meeting held in March later today, to gain more insights into the outlook for monetary policy in the United States.