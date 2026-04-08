قفزت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها في 3 أسابيع بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار مبدئي؛ ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الأصول عالية المخاطر.



وارتفعت أكبر عملة مشفرة بنسبة تصل إلى 4.9% لتصل إلى 72.738 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ 18 مارس، قبل أن تتراجع مكاسبها لتتداول عند 71.764 دولاراً صباح اليوم في لندن.



وحققت العملات الرقمية الأصغر مكاسب كبيرة، إذ ارتفعت عملة الإيثيريوم بنسبة تصل إلى 7.4% لتصل إلى 2.273 دولاراً.



ضغوط البيع



وحافظت بيتكوين على مرونتها نسبياً في الأسابيع الأخيرة، مع وجود مؤشرات على انحسار ضغوط البيع المؤسسية. وجذبت صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة 471.3 مليون دولار من التدفقات النقدية الداخلة يوم الإثنين الماضي، مقارنةً بــ 22.3 مليون دولار الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل تحولاً حاداً عن التدفقات الخارجة التي بلغت نحو 300 مليون دولار في الأسبوع الذي سبقه.



وسجل شهر مارس تدفقات صافية إلى صناديق المؤشرات المتداولة بلغت نحو 1.3 مليار دولار، ما يمثل استقراراً بعد أربعة أشهر متتالية من التدفقات الخارجة الصافية التي بدأت في نوفمبر 2025.



وانخفض سعر بيتكوين بأكثر من 40% عن أعلى مستوى قياسي له فوق 126 ألف دولار الذي سجله في أكتوبر الماضي.