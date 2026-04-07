أعلنت شركة إيطالية، اليوم، اكتشاف غاز طبيعي ومكثفات مهمة في المياه العميقة قبالة السواحل المصرية بشرق البحر المتوسط، في خطوة جديدة تعزز من مكانة مصر مركزاً إقليمياً للطاقة.



وقالت الشركة في بيان رسمي: «إن بئر الاستكشاف «دينيس دبليو 1» التي حُفرت ضمن امتياز التمساح، نجحت في كشف احتياطيات أولية تقدر بنحو تريليوني قدم مكعب من الغاز الطبيعي في المكان، إضافة إلى نحو 130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة».



تطور سريع



ويقع الاكتشاف على بُعد حوالى 70 كيلومتراً من الساحل، في أعماق مياه تصل إلى 95 متراً فقط، وهو ما يبعد أقل من 10 كيلومترات عن البنية التحتية القائمة.



ويُتوقع أن يسمح هذا القرب بتطوير سريع وفعال من حيث التكلفة؛ ما يعزز قدرة مصر على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعزيز الأمن الطاقي المحلي والإقليمي.



وأكدت الشركة أن الاكتشاف يعكس الإمكانات الكبيرة للطبقات الرسوبية في هذه المنطقة، ويأتي ضمن حملة استكشافية نشطة في امتياز التمساح الذي يُعد أحد الامتيازات الرئيسية للشركة في المياه المصرية.



ويأتي هذا الاكتشاف الجديد في ظل جهود الحكومة المصرية لزيادة الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتعويض أي تراجع في بعض الحقول القديمة، مع الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي لتصدير الغاز إلى أوروبا وأسواق أخرى.