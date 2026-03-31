أعلن مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي دان يونسن، أن الحرب الإيرانية أضافت 14 مليار يورو إلى فاتورة استيراد الوقود الحفري بالاتحاد حتى الآن. وقال المفوض: «نشهد نقصاً في أسواق الديزل ووقود الطائرات».



وأفاد أن عواقب الحرب الإيرانية على قطاع الطاقة لن تكون قصيرة الأجل، مشيراً إلى التنسيق بالفعل بشأن تعبئة خزانات الغاز.



تعزيز التنسيق



من جهته، قال وزير الطاقة القبرصي مايكل داميانوس، اليوم: «وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي أكدوا ضرورة تعزيز التنسيق في مجال تخزين الغاز لتجنب ارتفاع الأسعار، رغم اتفاقهم على أن إمدادات الطاقة في أوروبا عموماً لا تزال محمية نسبياً من تأثير حرب إيران».



وأضاف داميانوس للصحفيين: «اتفقنا على أن التدابير التي يتخذها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يجب أن تكون مصممة بعناية ومنسقة وموجهة وتتناسب مع الوضع الحالي، مع الحفاظ على التوافق التام مع أهدافنا طويلة الأجل».