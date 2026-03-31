كشف نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز خالد أبو بكر أن استعادة توازن السوق مرهونة بوقف العمليات العسكرية الراهنة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إذ يتوقع أن تستغرق عملية الاستقرار نحو 8 أشهر من تاريخ انتهاء الصراع.



وأوضح في مقابلة مع «سي إن إن الاقتصادية»، رصد حالة من الارتباك الحاد في أسواق الغاز الطبيعي والمسال جراء التوترات العسكرية، وسط توقعات باستمرار الضغوط الصعودية على الأسعار طالما استمرت الحرب.



نقص ملموس



وذكر أن الاتحاد يعمل بشكل يومي على تتبع تطلعات التعافي ومساعدة الدول المتضررة على المدى القصير لتجاوز تداعيات الأزمة.



وأفاد أن الحرب تسببت في نقص ملموس بمعروض الغاز الطبيعي المسال بنسبة بلغت 8%، نتيجة توقف بعض المشروعات الحيوية وتأثر الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.



من جهتهم، بيّن محللون في قطاع الطاقة أنه لا توجد طريقة سهلة لتعويض الكميات المفقودة، ولا يمكن لأي تحسين في إدارة المحافظ أو تبادل الشحنات أن يسد الفجوة بين العرض المفقود والطلب الحالي، وهو ما يمثل ضربة كبيرة لأمن الطاقة للدول التي تعتمد على هذه الإمدادات.