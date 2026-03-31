أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الرابع من عام 2025، مبينة أن معدل البطالة لإجمالي السكان في سن العمل (15 سنة فأكثر) بلغ 3.5% خلال الربع الرابع من عام 2025، فيما بلغ معدل البطالة بين السعوديين الذكور والإناث على أساس ربعي 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2025، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث.

انخفاض معدل البطالة بين النساء

وأظهرت نتائج النشرة أن معدل البطالة بين النساء السعوديات سجَّل انخفاضًا سنويًّا، حيث بلغ 10.3%، متراجعًا بمقدار 1.6 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024، كما بيَّنت النتائج ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين ليصل إلى 64.7% بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق من عام 2025، في حين ارتفع معدل المشتغلات السعوديات خلال السنوات الخمس الماضية بمقدار 4.2 نقاط مئوية ليبلغ 31.0%.

وعلى صعيد مؤشرات سوق العمل الأخرى فقد بلغ معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة 49.5% خلال الربع الرابع من عام 2025، مسجلًا ارتفاعًا ربعيًّا قدره 0.5 نقطة مئوية، وانخفاضًا سنويًّا بلغ 1.6 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024، كما بلغ معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان 45.9% بارتفاع قدره 0.6 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025، وبانخفاض سنوي قدره 1.6 نقطة مئوية.

وفيما يخص إجمالي السكان في سن العمل (15 سنة فأكثر) فقد أوضحت نتائج النشرة، أن معدل البطالة في المملكة (للمواطنين والمقيمين) بلغ 3.5% خلال الربع الرابع من عام 2025، مرتفعًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه، فيما أظهر استقراره السنوي مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024.

معدل المشاركة في القوى العاملة

وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان 67.4% بارتفاع ربعي قدره 0.5 نقطة مئوية مقابل ارتفاع سنوي قدره 1.0 نقطة مئوية، في حين وصل معدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل إلى 65.0% مسجلًا ارتفاعًا قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025 مع ارتفاع سنوي بلغ 1.0 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالأساليب النشطة للبحث عن عمل فقد أظهرت النتائج أن المتعطلين السعوديين استخدموا مجموعة متنوعة من أساليب البحث النشط عن عمل، بمتوسط 4.0 أساليب نشطة لكل باحث عن عمل، وقد جاء أسلوب التقدم إلى أصحاب العمل مباشرةً أكثر أساليب البحث عن عمل استخدامًا وذلك بنسبة 74.1%، يليه استخدام المنصة الوطنية الموحَّدة للتوظيف (جدَارات) بنسبة 58.0%، في حين بلغ أسلوب نشر أو تحديث السيرة الذاتية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالأعمال 50.2%.