أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم (الثلاثاء)، مقترح ميزانية تكميلية بقيمة 17.3 مليار دولار، بهدف دعم المستهلكين والشركات المتضررين من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي تسببت في ارتفاع حاد بأسعار الطاقة عالميًا.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد أسعار النفط نتيجة الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، ما يزيد من مخاطر تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، والذي يعتمد بشكل كبير على واردات النفط، إذ يأتي نحو 70% منها من منطقة الشرق الأوسط.

وتُعد هذه الميزانية الإضافية الثانية خلال أقل من عام في عهد الرئيس لي جاي ميونغ، الذي تعهد منذ توليه السلطة في يونيو الماضي باتباع سياسة مالية توسعية لتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال وزير الميزانية، بارك هونغ-كيون: «بعيدًا عن المؤشرات الاقتصادية، فإن القلق والصعوبات التي يواجهها المواطنون والشركات تتفاقم أكثر من أي وقت مضى، ما يجعل الاستجابة الاستباقية ضرورة ملحّة».

وتبلغ قيمة خطة الإنفاق نحو 26.2 تريليون وون (17.3 مليار دولار)، تتضمن تخصيص 10.1 تريليون وون لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار النفط، و2.8 تريليون وون لدعم أصحاب الدخل المحدود والشباب، إضافة إلى 2.6 تريليون وون لمساندة الشركات المتأثرة بالصراع في الشرق الأوسط.

ومن أبرز الإجراءات، تعتزم الحكومة تخصيص 5 تريليونات وون لتعويض شركات تكرير النفط عن الخسائر الناتجة عن فرض سقوف سعرية على الوقود، وهي خطوة طُبّقت لأول مرة منذ نحو 30 عامًا، كما ستُخصص 4.8 تريليون وون لتقديم دعم مالي مباشر للمواطنين عبر قسائم استهلاكية تتراوح قيمتها بين 100 ألف و600 ألف وون للفرد، وفقًا لمستوى الدخل والمنطقة، مع استثناء الشريحة الأعلى دخلًا (30% من السكان).

وأوضحت وزارة المالية أن تمويل هذه الميزانية سيتم من خلال فائض الإيرادات الضريبية الناتج عن ازدهار صادرات الرقائق الإلكترونية وانتعاش سوق الأسهم، دون اللجوء إلى إصدار سندات حكومية جديدة، مع تخصيص تريليون وون لسداد جزء من الدين العام.

ومن المتوقع أن ترفع هذه الحزمة إجمالي الإنفاق الحكومي لعام 2026 إلى 752.1 تريليون وون، بزيادة 11.8% مقارنة بالعام الماضي، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بنحو 0.2 نقطة مئوية، مقارنة بالخطة السابقة التي كانت تستهدف إنفاق 727.9 تريليون وون قبل اندلاع الحرب.

ورغم زيادة الإنفاق، تتوقع الحكومة تراجع العجز المالي إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.9% في التقديرات السابقة و4.2% في العام الماضي، فيما يُرجح أن يبلغ معدل الدين إلى الناتج 50.6%، بانخفاض عن التوقعات السابقة.

وفي سياق متصل، أشار بنك كوريا الشهر الماضي إلى أنه لن يُجري تعديلًا على سياسته النقدية قبل أغسطس القادم على الأقل، كما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 2.0% مقارنة بـ1.8% سابقًا، بعد أن سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.0% في 2025.

وكانت حكومة لي قد أقرت العام الماضي ميزانية إضافية بقيمة 31.8 تريليون وون بعد شهر واحد فقط من توليه السلطة، تضمنت برنامجًا رئيسيًا لتوزيع القسائم المالية لتحفيز الطلب المحلي، الذي تراجع عقب أزمة سياسية أعقبت محاولة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.