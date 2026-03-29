أصدرت وزارة التجارة الكمبودية إشعاراً بشأن الأسعار الجديدة لبيع الوقود بالتجزئة في البلاد، اعتباراً من اليوم.



وأفادت صحيفة «خمير تايمز» الكمبودية، اليوم، أن سعر لتر البنزين العادي (بنزين 92) يبلغ 5000 ريال كمبودي، فيما بلغ سعر لتر الديزل (ديزل 10 جزء في المليون) 7200 ريال.



ضغوط حادة



وتواصل الحكومة دعمها للوقود بواقع 6.5 سنت للتر الواحد، إضافة إلى سنت واحد للتر، من أجل المساعدة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، كما خفضت العديد من الضرائب والرسوم إلى الصفر أو بنسب مخفضة، من أجل الحفاظ على أسعار منخفضة للمواطنين.



وتسري هذه الأسعار اعتباراً من اليوم، وحتى إشعار آخر.



وشهدت الأسواق العالمية ضغوطاً حادة على خلفية الحرب على إيران، وسط نقص في إمدادات الوقود وتصاعد المخاوف من الركود التضخمي.