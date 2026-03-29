قاد سهم شركة أرامكو السعودية مكاسب سوق الأسهم السعودية مطلع تعاملات اليوم، مرتفعاً بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 27.16 ريال، ما دعم ارتفاع المؤشر بنسبة 0.44% عند 11,139 نقطة، وسط أداء إيجابي لغالبية الأسهم المدرجة.



ودعم أرامكو صعود المؤشر الرئيسي للسوق حيث تصدر الأسهم الأكثر تداولات من حيث القيمة بنحو 117 مليون ريال.



حالة تفاؤل



وشهدت الجلسة صعود 186 سهماً مقابل تراجع 64 سهماً، ما يعكس حالة من التفاؤل في السوق، مدفوعة بشكل رئيسي بأسهم الطاقة والقطاعات المرتبطة بها.



إلى جانب سهم أرامكو، سجلت أسهم عدة مكاسب لافتة، إذ تصدرت شركات مثل اللجين والغاز والكابلات السعودية ورؤوم قائمة الارتفاعات، في إشارة إلى اتساع نطاق المكاسب داخل السوق.



تطورات النفط



يأتي هذا الأداء القوي لسهم أرامكو مدعوماً بتطورات سوق النفط، إذ تعمل منظومة خط الأنابيب السعودي شرق–غرب بكامل طاقتها البالغة نحو 7 ملايين برميل يومياً، وفق ما نقلته بلومبيرغ.



وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة في ظل الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز نتيجة التوترات الجيوسياسية، ما دفع السعودية إلى تفعيل خطط طوارئ لإعادة توجيه صادراتها النفطية عبر البحر الأحمر.