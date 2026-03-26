لم تعد العودة إلى الخطوط الحادة والزوايا المستقيمة مجرد خيار جمالي، بل أصبحت انعكاسًا لحاجة عملية في بيئة تتطلب من المركبة أداءً موثوقًا في مختلف الظروف. ففي عالم تصميم السيارات، يتزايد الاهتمام بالهندسة الصارمة والنسب العمودية، بينما في الشرق الأوسط تُعد هذه الفلسفة جزءًا أصيلًا من ثقافة التنقل اليومي.

تحظى سيارات الدفع الرباعي بتقدير كبير، ليس فقط لمظهرها القوي، بل لقدرتها على مواجهة التحديات بثقة. فمن شوارع المدن المزدحمة إلى امتدادات الصحراء الواسعة، يتطلب السوق في دول الخليج مركبات تجمع بين وضوح الرؤية، والمتانة الهندسية، والقدرة الفعلية على التعامل مع الحرارة المرتفعة والتضاريس الصعبة. ولهذا، يُنظر إلى التصميم الصندوقي العمودي كرمز للصلابة والاعتمادية وروح المغامرة.

هذا التوجه لا يخضع لصيحات عابرة، بل يعكس قناعة راسخة بأن التصميم الكلاسيكي الحقيقي يقوم على التوازن، والوضوح، والوظيفة طويلة الأمد.

جيل جديد من المستكشفين الحضريين

يُنظر اليوم إلى سائقي سيارات الدفع الرباعي بوصفهم «مستكشفين حضريين» — أفراد تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عامًا، يعيشون حياة مدنية نشطة دون التخلي عن شغفهم بالسفر والاستكشاف.

بالنسبة لهم، يجب أن تؤدي السيارة أدوارًا متعددة: مركبة أنيقة للاستخدام اليومي، وسيارة عائلية مريحة لعطلات نهاية الأسبوع، ورفيقًا موثوقًا للمغامرات خارج المدينة.

في هذا السياق، تبرز iCAUR V27 كخيار يجمع بين الشخصية والتنوع. فهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات هجينة متوسطة إلى كبيرة الحجم، تمزج بين التصميم الكلاسيكي الصندوقي المحبوب في المنطقة والتقنيات الحديثة التي تواكب تطورات التنقل.

تعكس أبعادها المتناسقة ولغتها التصميمية القيم المرتبطة بالمنطقة، مثل الاستقلالية، والمرونة، والثقة في استكشاف ما وراء الطرق المألوفة.

هندسة متكاملة لظروف المنطقة

تم تطوير V27 خصيصًا لتلبية متطلبات البيئة الإقليمية، حيث تعتمد على تقنية Golden REEV التي تجمع بين كفاءة القيادة الكهربائية وإمكانية قطع مسافات طويلة.

يولد النظام قوة تصل إلى 335 كيلوواط وعزم دوران يبلغ 505 نيوتن متر، ما يمكّن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.9 ثوانٍ، مع أداء ثابت سواء في المدن أو على الطرق الوعرة.

وتعمل المركبة بشكل أساسي بالطاقة الكهربائية، بينما يتدخل محرك الاحتراق الداخلي كمولد عند الحاجة، مما يوفر توازنًا مثاليًا بين الاستدامة والمرونة. كما تعتمد على بطارية فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) المعروفة بمتانتها واستقرارها الحراري، وهي ميزة أساسية في المناخات الحارة.

قدرات ذكية للقيادة في مختلف التضاريس

لتلبية متطلبات القيادة المتنوعة، زُوّدت V27 بنظام دفع رباعي ذكي (i-AWD) يوفر أكثر من ثمانية أوضاع قيادة، تشمل إعدادات مخصصة للرمال والحصى، ما يضمن استجابة دقيقة لمختلف ظروف الطريق.

وتعزز هذه القدرات خصائص هندسية متقدمة، مثل زوايا اقتراب ومغادرة محسوبة بدقة، وقدرة على الخوض في المياه حتى عمق 600 ملم، ما يجعلها مؤهلة بجدارة لمهام الطرق الوعرة.

مقصورة تجمع بين التكنولوجيا والراحة

في الداخل، تتبنى السيارة مفهوم «قمرة القيادة المستقبلية»، حيث تمتزج التقنيات الرقمية مع عناصر الراحة اليومية. تتوسط المقصورة شاشة عالية الدقة مقاس 15.4 بوصة مدعومة بمعالج متطور، توفر تجربة استخدام سلسة ومتقدمة.

كما تضيف فتحة السقف البانورامية المزدوجة إحساسًا بالاتساع والانفتاح، يعكس روح المغامرة والاستكشاف.

وصُممت المقصورة لتواكب أنماط الحياة النشطة، مع عدد كبير من مساحات التخزين، ومصدر طاقة خارجي، وقدرة سحب مناسبة، إضافة إلى نقاط تثبيت متعددة للملحقات، ما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة والتخييم. وتعزز المقاعد المريحة ونظام الصوت المتطور تجربة السفر بشكل ملحوظ.

إعادة تعريف الكلاسيكية بروح معاصرة

يمثل إطلاق iCAUR V27 في الشرق الأوسط استجابة واضحة لتطلعات جيل جديد من السائقين الباحثين عن التوازن بين الراحة الحضرية والقدرة الحقيقية على الطرق الوعرة، دون التنازل عن هوية تصميمية مميزة.

فبالنسبة لـ iCAUR، لا يعني التصميم الكلاسيكي استعادة الماضي، بل إعادة تفسيره بما يتناسب مع المستقبل. ومن خلال المزج بين الطابع الصندوقي القوي والتقنيات الحديثة، تقدم V27 رؤية معاصرة لمفهوم خالد.

بهذا، تضع iCAUR نفسها في موقع ريادي ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي بالطاقة الجديدة، مقدمةً مركبة صُممت للاستكشاف، وموثوقية الاستخدام اليومي، والتكيف مع أسلوب الحياة العصري المتجدد.