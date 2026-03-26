أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أن الاقتصاد الكلي والمالي للمملكة العربية السعودية يتمتع بالقوة والاستقرار، وقادر على مواجهة التحديات العالمية، مشيراً إلى قرب الإعلان عن استراتيجية الصندوق للخمس سنوات القادمة.



وقال الرميان، خلال مشاركته في أعمال النسخة الرابعة من قمة «FII PRIORITY»، التابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار: «إن محفظة الصندوق الاستثمارية تتميز بالتنوع والمرونة، ما يعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية».



تعزيز الشراكات



وأضاف: «الصندوق يعمل على جذب رؤوس أموال من أطراف ثالثة، مع التركيز على تعزيز الشراكات مع مديري الأصول الدوليين، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات وتعظيم العوائد».



وأشار إلى أنه سيتم الكشف عن استراتيجية الصندوق للخمس سنوات القادمة خلال أسابيع قليلة، في إطار توجهاته لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للاستثمار والتنمية الاقتصادية في المملكة.



وتتجه أنظار الأسواق العالمية اليوم (الخميس) إلى مدينة ميامي الأمريكية، حيث تنعقد فعاليات القمة، وسط مشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار من السعودية والولايات المتحدة.



فرص الاستثمار



ومن المقرر أن تشهد القمة جلسات بارزة، في مقدمتها جلسة محافظ الصندوق، إلى جانب عدد من اللقاءات التي تجمع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال من البلدين، في ظل اهتمام متزايد بفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي.



كما تترقب الأسواق كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب غداً من قمة الأولوية لمبادرة مستقبل الاستثمار.



ووفقاً لبيانات سابقة، فإن القمة ستعقد تحت شعار «رأس المال في حركة» لتستكشف الكيفية التي يجب أن يتحرك بها رأس المال، ويتكيف ويقود في العالم المتسارع، كما ستبحث الجلسات كيف يمكن للاستثمار والتكنولوجيا والسياسات إطلاق العنان لنمو مستدام وشامل، مع تركيز قوي على أمريكا اللاتينية والقارتين الأمريكيتين كمركز للتحول العالمي.