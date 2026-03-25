قفز مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، 130.55 نقطة، ليصل إلى مستوى 11,079.93 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال. وجاء أداء السوق مدعوماً بتفاؤل حذر لدى المستثمرين بأن الأزمة في الشرق الأوسط قد تتجه نحو تسوية محتملة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 262 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 246 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 18 شركة.

الأكثر نشاطاً



وكانت أسهم شركات صدق، ورسن، وشري، وصالح الراشد، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ينساب، ومكة، وميفك ريت، والخدمات الأرضية، والمواساة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.20% و2.79%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء، وstc هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا بمقدار 59.32 نقطة، ليصل إلى مستوى 22551.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2.8 مليون سهم.





