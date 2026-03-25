انخفضت أسعار النفط بنحو 6%، اليوم، وسط توقعات بوقف إطلاق نار محتمل من شأنه أن يخفف من اضطرابات الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط، وذلك عقب تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب بينهما.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 6.21 دولار أو 5.9% إلى 98.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.67 دولار أو 5.1% إلى 87.68 دولار للبرميل.



تداولت متقلبة



وارتفع كلا الخامين بنحو 5%، أمس الثلاثاء، قبل أن تتراجع مكاسبهما في تداولات متقلبة بعد الإغلاق.



وقال كبير المحللين لدى نيسان سكيوريتيز إنفيستمنت، هيرويوكي كيكوكاوا: «زادت توقعات وقف إطلاق النار زيادة طفيفة، وتقود عمليات جني الأرباح السوق».



وأضاف كيكوكاوا: «لكن التوقعات لا تزال غير مؤكدة بشأن نجاح المفاوضات، وهو ما يحد من عمليات البيع».



وذكر أن أسعار النفط قد تعاود الارتفاع في حالة استئناف القتال وامتداد هجمات إيران إلى منشآت الطاقة في الدول المجاورة.