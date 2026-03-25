عوّضت الأسهم العالمية بعض خسائرها، فيما ارتفعت السندات، وتراجعت أسعار النفط، مع تكثيف الإدارة الأمريكية المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران.



أسواق الأسهم الخليجية ارتفعت في مستهل تداولات اليوم، مدعومة بتحسن المعنويات العالمية.



وقفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.5%، وارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 1.6%، وصعدت بورصتا قطر ومسقط بنسبة 1% و1.3% على التوالي، فيما زاد مؤشر السوق الأول في الكويت بنسبة 0.4%، في تحركات عكست تفاعل الأسواق مع التحركات السياسية.



واستهل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية تداولات الجلسة على تذبذب بين الارتفاع والانخفاض، لكنه سجل مكاسب بنحو 0.6% بعد نصف ساعة من بدء التعاملات.



كما ارتفعت سوق الأسهم المصرية، وصعد مؤشرها الرئيسي بنسبة قاربت 1% لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 13.2%.



15 بنداً



وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.8%، بعدما أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة صاغت خطة من 15 بنداً تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.



وانخفض سعر مزيج «برنت» 5% إلى ما دون 100 دولار للبرميل، رغم استمرار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. بينما صعد مؤشر للأسهم الآسيوية بنسبة 2%، على خلفية توقعات بأن يؤدي خفض التصعيد في حرب إيران إلى تخفيف الضغوط التضخمية، وتقليص الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية.



وتصدرت أوروبا موجة انتعاش السندات، إذ تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 3.87%. في حين ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف، واستقر الدولار دون تغيير يُذكر.



المنطقة الخضراء



وبدأ المتداولون يشعرون ببعض الارتياح بعد أسابيع من التقلبات المدفوعة بالعناوين الإخبارية، التي وضعت مؤشر «إس آند بي 500» على مسار تسجيل أكبر خسارة شهرية منذ عام.



وارتفعت الأسهم الأوروبية فور افتتاح السوق اليوم، مع تجدد الجهود الأمريكية لخفض التصعيد في الحرب مع إيران.



وبعد بدء التداول بفترة قصيرة، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.4%، متجهاً لتحقيق أول سلسلة مكاسب لثلاثة أيام منذ اندلاع الحرب. ودخلت كل القطاعات في المنطقة الخضراء، عدا أسهم النفط والغاز.



وزاد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.9%، فيما صعد مؤشر «داكس» الألماني 1.6%، وارتفع كل من مؤشري «كاك 40» الفرنسي و«فوتسي لبورصة ميلانو الإيطالية» (FTSE MIB) بنسبة 1.4%.