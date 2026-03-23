في الوقت الذي تضغط فيه حرب إيران على سلاسل الإمدادات في الخليج والعالم، خصوصاً في ظل تعطل الملاحة في مضيق هرمز، أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ» إطلاق ممر لوجستي جديد يربط إمارة الشارقة في الإمارات بالمملكة، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز انسيابية حركة البضائع ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الإقليمية.



تسريع الشحن



وأوضحت «موانئ»، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن المشروع يعتمد على تكامل النقلين البري والبحري عبر مسار مباشر يصل الشارقة بمدينة الدمام، بما يسرع عمليات الشحن ويخفض زمن العبور، إلى جانب تحسين توزيع الشحنات داخل أسواق الخليج.



ويأتي هذا التحرك ضمن جهود أوسع لتعزيز الربط اللوجستي بين موانئ المملكة ودول المنطقة، عبر شراكات مع القطاع الخاص.