بعد عام 2025 الصعب، عاد الدولار الأمريكي ليستعيد عافيته ويقترب من أعلى مستوياته في 10 أشهر، مستفيداً من حالة الذعر التي اجتاحت الأسواق العالمية عقب الحرب على إيران، وفق تقارير شبكة CNBC.



وأصبحت أمريكا اليوم المصدر الرئيسي للنفط في العالم؛ ما عزز الطلب على الدولار لشراء الخام ومشتقاته، وهو ما انعكس في صعود مؤشر العملة الأمريكية إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الأخيرة.



ورغم هذا الصعود، يحذر محللو بنك HSBC من عدم الإفراط في التفاؤل، مؤكدين أن المشكلات الهيكلية التي أضعفت الدولار قبل الحرب لا تزال قائمة.



مقارنة الوضع



وجميع هذه العوامل تجعل المستثمرين يقارنون الوضع غالباً بالأسواق الناشئة أكثر منه بالأسواق المتقدمة.



إنفاق وديون



وتستمر أمريكا في الإنفاق المكثف على مجهودها العسكري، ما يزيد من تراكم الديون ويضع العملة أمام اختبارات جديدة على المدى المتوسط.



وبينما الدولار يسطع، يبقى الذهب يترقب خلف الستار، مع احتمالية أن تكون أي نهاية محتملة للحرب مصدر صدمة قوية للعملة الأمريكية، أو أن تستمر الأسواق في الاعتماد على السيولة لمواجهة المخاطر القادمة، خصوصاً بين ترمب وأوروبا، بعد رفض دعمها الحرب، وواشنطن وبكين في حال تصاعد التوترات.