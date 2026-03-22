أعلن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، اليوم، أن الحكومة رفعت حجم الدعم المالي من نحو 700 مليون رينغيت إلى 3.2 مليار رينغيت في أقل من أسبوع، في أعقاب الارتفاع الكبير بأسعار النفط العالمية الناجم عن الصراع في غرب آسيا.

رفاهية المواطنين



وقال أنور إبراهيم: «إن حماية رفاهية المواطنين والتجار تبقى أولوية للحكومة في ظل حالة عدم اليقين»، مبينًا أن الدعم يتيح للماليزيين دفع أقل من أسعار السوق الكاملة.



وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط مرتبط بتعطل مضيق هرمز، أحد الطرق الرئيسية لنقل النفط العالمي، مشيرًا إلى أن ماليزيا، رغم كونها دولة منتجة للنفط، تتأثر بالأزمة لأنها تستورد كميات أكبر من النفط مما تصدر.