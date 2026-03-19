أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى سحب إضافي من الاحتياطي النفطي؛ بهدف احتواء ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن لدى واشنطن أدوات إضافية لتعزيز الإمدادات في الأسواق.



وأوضح «بيسنت»، في مقابلة مع «فوكس بزنس»، أن الولايات المتحدة سمحت باستمرار تدفق النفط الإيراني عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن واشنطن لم تهاجم البنية التحتية للطاقة في إيران.



دعم إضافي



وقال: «الأسواق قد تتلقى دعماً إضافياً من جانب اليابان، التي يُتوقع أن تساهم في ضخ إمدادات من احتياطياتها النفطية، بما يساعد على تهدئة الأسعار في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية».



وأفاد «بيسنت» أن الرئيس دونالد ترمب أجّل زيارته إلى الصين، مفضلاً التواجد داخل الولايات المتحدة لمتابعة تطورات الحرب مع إيران، في خطوة تعكس أولوية إدارة الأزمة الجيوسياسية الراهنة.