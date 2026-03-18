أظهرت بيانات شحن، أن شحنات الخام السعودي من ميناء ينبع على البحر الأحمر في طريقها للارتفاع إلى مستوى غير مسبوق عند 3.8 مليون برميل يومياً في شهر مارس الحالي؛ وذلك بعد أن جعلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مضيق هرمز مغلقاً فعلياً أمام الصادرات.



وتشير بيانات الشحن الصادرة عن «مجموعة بورصات لندن» إلى أنه من المتوقع تحميل نحو 70 ناقلة في ينبع هذا الشهر، منها قرابة 40 لا تزال في طريقها إلى هناك. ويتجه معظمها إلى آسيا، إذ تستحوذ الصين على الحصة الأكبر بنحو 2.2 مليون برميل يومياً. وغادرت أول ناقلة من ينبع متجهة إلى آسيا في العاشر من مارس الجاري.



متوسط الحمولة



وأظهرت البيانات أن متوسط الحمولة في ينبع زاد إلى 2.6 مليون برميل يومياً منذ بداية مارس، ارتفاعاً من 1.4 مليون في فبراير و1.3 مليون في يناير



وكانت «أرامكو» قد أعلنت في العاشر من مارس أن نحو 5 ملايين برميل يومياً من تلك الكمية يمكن أن تكون متاحة للتصدير، بينما يذهب الباقي إلى المصافي المحلية.