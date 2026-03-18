تراجع مؤشر بورصة قطر، اليوم، بمقدار 101.13 نقطة، بما نسبته 0.97%، ليصل إلى مستوى 10.292.16 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 274 مليوناً و928 ألفاً و869 سهماً، بقيمة مليار و270 مليوناً و254 ألفاً و674.465 ريال قطري، عبر تنفيذ 32.707 صفقات في جميع القطاعات.
وانخفض المؤشر العام لبورصة الكويت اليوم، بواقع 48.22 نقطة، بنسبة 0.57%، ليبلغ مستوى 8.477.92 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 208 ملايين سهم عبر 12.832 صفقة نقدية بقيمة 74.8 مليون دينار كويتي نحو 228.8 مليون دولار.
مؤشر السوق
وتراجع مؤشر السوق الرئيسية بواقع 73.92 نقطة بنسبة 0.93% ليبلغ مستوى 7.890.08 نقطة من خلال تداول 60.16 مليون سهم عبر 4.642 صفقة نقدية بقيمة 8.4 مليون دينار، نحو 25.7 مليون دولار.
كما انخفض مؤشر السوق الأول بواقع 45.16 نقطة بنسبة 0.50% ليبلغ مستوى 9.042.48 نقطة من خلال تداول 147.9 مليون سهم عبر 8.190 صفقة بقيمة 66.3 مليون دينار، نحو 202.8 مليون دولار.
وارتفع مؤشر رئيسي 50 بواقع 10.09 نقطة، بنسبة 0.12%، ليبلغ مستوى 8.239.60 نقطة من خلال تداول 53.8 مليون سهم عبر 3.531 صفقة نقدية بقيمة 7.2 مليون دينار، نحو 22 مليون دولار.
The Qatar Stock Index declined today by 101.13 points, or 0.97%, reaching a level of 10,292.16 points.
The volume of traded shares reached 274 million and 928 thousand and 869 shares, with a value of 1 billion and 270 million and 254 thousand and 674.465 Qatari riyals, through the execution of 32,707 transactions across all sectors.
The general index of the Kuwait Stock Exchange decreased today by 48.22 points, or 0.57%, reaching a level of 8,477.92 points. During the session, 208 million shares were traded through 12,832 cash transactions valued at 74.8 million Kuwaiti dinars, approximately 228.8 million dollars.
Market Index
The main market index fell by 73.92 points, or 0.93%, reaching a level of 7,890.08 points through the trading of 60.16 million shares across 4,642 cash transactions valued at 8.4 million dinars, approximately 25.7 million dollars.
The first market index also declined by 45.16 points, or 0.50%, reaching a level of 9,042.48 points through the trading of 147.9 million shares across 8,190 transactions valued at 66.3 million dinars, approximately 202.8 million dollars.
The Main 50 Index rose by 10.09 points, or 0.12%, reaching a level of 8,239.60 points through the trading of 53.8 million shares across 3,531 cash transactions valued at 7.2 million dinars, approximately 22 million dollars.