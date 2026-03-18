تراجع مؤشر بورصة قطر، اليوم، بمقدار 101.13 نقطة، بما نسبته 0.97%، ليصل إلى مستوى 10.292.16 نقطة.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة 274 مليوناً و928 ألفاً و869 سهماً، بقيمة مليار و270 مليوناً و254 ألفاً و674.465 ريال قطري، عبر تنفيذ 32.707 صفقات في جميع القطاعات.


وانخفض المؤشر العام لبورصة الكويت اليوم، بواقع 48.22 نقطة، بنسبة 0.57%، ليبلغ مستوى 8.477.92 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 208 ملايين سهم عبر 12.832 صفقة نقدية بقيمة 74.8 مليون دينار كويتي نحو 228.8 مليون دولار.


مؤشر السوق


وتراجع مؤشر السوق الرئيسية بواقع 73.92 نقطة بنسبة 0.93% ليبلغ مستوى 7.890.08 نقطة من خلال تداول 60.16 مليون سهم عبر 4.642 صفقة نقدية بقيمة 8.4 مليون دينار، نحو 25.7 مليون دولار.


كما انخفض مؤشر السوق الأول بواقع 45.16 نقطة بنسبة 0.50% ليبلغ مستوى 9.042.48 نقطة من خلال تداول 147.9 مليون سهم عبر 8.190 صفقة بقيمة 66.3 مليون دينار، نحو 202.8 مليون دولار.


وارتفع مؤشر رئيسي 50 بواقع 10.09 نقطة، بنسبة 0.12%، ليبلغ مستوى 8.239.60 نقطة من خلال تداول 53.8 مليون سهم عبر 3.531 صفقة نقدية بقيمة 7.2 مليون دينار، نحو 22 مليون دولار.