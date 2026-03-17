صعدت أسعار النفط أكثر من 3% اليوم؛ لتعوض خسائر الجلسة السابقة في ظل تجدد المخاوف بشأن الإمدادات، مع إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل ورفض حلفاء الولايات المتحدة الدعوات لنشر سفن حربية لمرافقة ناقلات النفط عبر هذا الممر الاستراتيجي.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.32 دولار، أو 3.32%، إلى 103.53 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.36 دولار، أو 3.59%، إلى 96.86 دولار.



وفي الجلسة السابقة، سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً 2.8% عند التسوية، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.3% بعد أن أبحرت بعض السفن عبر المضيق.



الاحتياطيات الطارئة



ويشهد مضيق هرمز -الذي يمر عبره 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم- توقفاً كبيراً بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت الآن أسبوعها الثالث، ما أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم.



وتعد أسعار النفط مرتفعة بأكثر من 40% منذ بدء الحرب، لكنها انخفضت للمرة الأولى في أربع جلسات أمس مع استعداد الولايات المتحدة لإطلاق الشريحة الأولى من احتياطياتها الطارئة من الخام.



وصرح وزير الخزانة الأمريكي «سكوت بيسنت» أن الولايات المتحدة تسمح لناقلات النفط الإيرانية بالمرور عبر مضيق هرمز، ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أن واشنطن ستعلن قريبًا عن تحالف دولي لمرافقة السفن عبر الممر المائي.



وينتظر صدور تقرير مخزونات الخام الأمريكية من معهد البترول في وقت لاحق، قبل إعلان البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدًا.