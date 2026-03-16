دخل نحو 3800 عامل بأحد أكبر مصانع تعبئة اللحوم بولاية كولورادو الأمريكية اليوم، في ما وصفه ممثلو النقابات العمالية بأنه أكبر إضراب في أحد مسالخ اللحوم الأمريكية منذ ثمانينيات القرن الماضي.



ويأتي الإضراب بعد انخفاض أعداد الماشية الأمريكية لأدنى مستوى خلال 75 عاماً، إذ بلغ عددها في الأول من يناير الماضي 86.2 مليون حيوان بتراجع بنسبة 1% عن العام السابق.



وبدأ الإضراب بأحد المصانع في جريلي، حسبما قالت كلير باونتستون، وهي محامية تمثل النقابة العمالية «يونايتد فود أند كومرشال وركرز لوكال 7». وأضافت أنها تتوقع أن يشارك العمال في الإضراب حتى المساء.



ممارسات غير نزيهة



ويأتي الإضراب عقب اتهامات من مسؤولي النقابة بأن الشركة المالكة للمصنع انتقمت من العمال وقامت بممارسات عمل غير نزيهة وسط مفاوضات العقود. وانقضى عقد سابق منتصف ليل الأحد/الإثنين.



وجرى إرسال رسالة في وقت مبكر من اليوم، تطلب تعقيباً من أحد المتحدثين في الشركة.



وزادت أسعار اللحوم من القلق الاقتصادي في الولايات المتحدة بينما تحولت الحكومة الأمريكية إلى اتفاق تجاري مع الأرجنتين في جهود لخفض أسعار الغذاء، بما في ذلك اللحوم.