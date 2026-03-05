واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها خلال تعاملات اليوم، لتعود إلى مستويات ما قبل الحرب على إيران، حيث ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسية بنسبة 1.28%، مستفيدا من المكاسب القوية لسهم «أرامكو» بأكثر من 1.7% بدعم من قفزة أسعار النفط.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 54.95 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 252 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 9 شركات من إجمالي 268 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات: بترو رابغ، وام آي اس، ونسيج، وطباعة وتغليف، ودله الصحية الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 9.97% و6.2%، أما أسهم شركات: أماك، وإكسترا، وأسمنت السعودية، وبنيان ريت، وطيبة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 1.93% و0.3%.



فيما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وأمريكانا، وكيان السعودية، وبترو رابغ، والصناعات الكهربائية الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: أرامكو السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية، والراجحي، والصناعات الكهربائية، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.