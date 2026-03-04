شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق السعودية اليوم، تراجعاً محدوداً بالتزامن مع انخفاض سعر الأوقية عالمياً، إذ سجلت 5.150.38 دولار، (19.661.58 ريال)، بانخفاض قدره 12.26 دولار مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، وذلك وفق بيانات موقع أسعار الذهب في السعودية.



ويعكس هذا التراجع حركة تصحيح محدودة في السوق العالمية للذهب بعد موجة ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، فيما يواصل المستثمرون متابعة اتجاهات أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الطلب العالمي على المعدن الأصفر.



استقرار نسبي



وأظهرت بيانات السوق المحلية استقراراً نسبياً في أسعار السبائك بمختلف أوزانها، إذ جاءت الأسعار على النحو التالي: سبيكة ذهب 1 جرام 683.05 ريال، سبيكة ذهب 2.5 جرام: 1.630.02 ريال، سبيكة ذهب 5 جرامات 3.228.98 ريال، سبيكة ذهب 10 جرامات 6.383.45 ريال، سبيكة ذهب 20 جراماً 12.679.98 ريال، سبيكة ذهب 50 جراماً 31.482.60 ريال، سبيكة ذهب 100 جرام 62.841.01 ريال، سبيكة ذهب نصف أوقية 9.879.07 ريال، سبيكة ذهب أوقية كاملة 19.661.58 ريال، سبيكة ذهب نصف كيلو 313.211.54 ريال، سبيكة ذهب كيلو 625.305.35 ريال، كما سجلت الجنيهات الذهبية مستويات مختلفة بحسب العيار، إذ بلغ جنيه ذهب 8 جرامات عيار 21: 5.216.05 ريال، جنيه ذهب 8 جرامات عيار 22: 5.464.44 ريال، جنيه ذهب 8 جرامات عيار 24: 5.961.20 ريال.



3 عوامل



ويرى محللون في أسواق المعادن أن تحركات الذهب خلال الفترة الحالية ترتبط بثلاثة عوامل رئيسية: اتجاهات الدولار الأمريكي وتأثيرها المباشر على أسعار المعادن، والسياسات النقدية العالمية واحتمالات تغير أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية التي تعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.



ويشير مراقبون إلى أن أي تصعيد جيوسياسي أو تغير في سياسات البنوك المركزية قد يعيد الذهب إلى مسار الارتفاع خلال الفترة القادمة، خصوصاً مع استمرار الطلب الاستثماري على السبائك في الأسواق الخليجية.