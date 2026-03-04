في الوقت الذي أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مجمع عسكري ضخم يضم مقرات رئيسية لجميع الأجهزة الأمنية الإيرانية، هدد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شكارجي بضرب سفارات إسرائيل في العالم إذا تم استهداف مقر بعثة إيران في بيروت.



وقال شكارجي في تصريحات تلفزيونية: «إذا استهدفت إسرائيل سفارة إيران في لبنان فسنستهدف بالتأكيد جميع سفاراتها».



وأشار إلى أن إيران لم تستهدف حتى الآن السفارات الإسرائيلية احتراماً للعلاقات مع دول العالم، قائلاً: «إسرائيل أظهرت أنها لا تضع أي حدود لأفعالها، إلا أن إيران، بالرغم من قدراتها العالية، تحلَّت بضبط النفس احتراماً للمعايير الدولية والعلاقات مع دول العالم».



ورأى المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن بلاده ليس لديها صراع أو خصومة مع الدول الأخرى سوى أمريكا وإسرائيل، وأن علاقاتها مع باقي الدول تقوم على أساس التفاعل والتعاون، مبيناً أن بلاده هدفها إخضاع أمريكا وإسرائيل.



بالمقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قصف مجمع يشمل مقر الحرس الثوري، ومقر هيئة الاستخبارات، ومقر البسيج، ومقر فيلق القدس، ومقر القوات الخاصة للأمن الداخلي، ومقرات العمل السيبراني، ومقر وحدة الدعم وإحباط المظاهرات التابعة للأمن الداخلي، موضحاً أن المجمع يحتوي على مقرات قيادة لكافة أذرع المؤسسة الأمنية الإيرانية ورُصد فيه نشاط لجنود النظام.



وأشار إلى أنه جرت مهاجمة المقرات عندما كان يتواجد فيها جنود للنظام الإيراني، مستعرضاً على حسابه في «إكس» فيديو يوثق قصف المجمع العسكري الكبير في طهران.



بدورها، ذكرت القناة الـ12 أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية اغتيال في طهران، ولم تحدد الشخصيات المستهدفة.



وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن هناك ما بين 4 إلى 5 آلاف مكالمة يومياً للتنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة عبر سلسلة القيادة، موضحاً أن كبار القادة الأمريكيين والإسرائيليين بدأوا التخطيط للضربة الافتتاحية للحرب قبل 3 أسابيع.



وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قد قال إن العملية العسكرية ضد إيران «لا تزال في مراحلها المبكرة»، مؤكداً في إحاطة بالبنتاغون ما قاله الرئيس الأمريكي أن هناك موجات أكبر وأكثر قادمة. وأضاف: «نحن فقط في البداية، ونتسارع، لا نتباطأ».