صعد مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، بمقدار 126.95 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,692.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 321 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 257 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 10 شركات.



وكانت أسهم شركات اللجين، والأبحاث والإعلام، وطباعة وتغليف، وأنابيب، والكيميائية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أرامكو السعودية، وإعمار، واتحاد الخليج الأهلية، والغاز، وبي إس إف الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.32%.



الأكثر نشاطاً



وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، والإنماء، والكيميائية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلية، والإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم مرتفعاً بمقدار 85.22 نقطة، ليصل إلى مستوى 22,382.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.2 مليون سهم.