انطلقت في مدينة جدة منافسات البطولة التصنيفية الثانية، التي تُقام خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس على ملاعب B Padel وملعب قمرا الرئيسي، وسط مشاركة واسعة تعكس تنامي شعبية رياضة البادل في المملكة.



وشهدت البطولة تسجيل أكثر من 408 لاعبين ولاعبات يتنافسون في فئات الرجال (A - B - C - D) إلى جانب منافسات السيدات والناشئين، في أجواء تنافسية مرتقبة.



ويبلغ إجمالي الجوائز 60000 ريال، ما يعزز من أهمية البطولة على مستوى التصنيف ويمنح اللاعبين واللاعبات دافعاً إضافياً لتقديم أفضل المستويات الفنية.



وتأتي هذه البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي للبادل في تطوير المنافسات المحلية ورفع مستوى الاحتكاك بين اللاعبين بما يسهم في دعم مسيرة اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها في مختلف الفئات.