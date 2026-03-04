تكبّدت أسواق الأسهم الإماراتية، اليوم، تراجعات قوية في أول جلسة تداول عقب استئناف النشاط بعد الإغلاق المؤقت على خلفية التطورات الجيوسياسية الأخيرة، والهجمات الإيرانية.



وهبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4.6% في مستهل التعاملات ليصل إلى مستوى 6,200 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (فوتسي أبوظبي العام) بنحو 3.5% إلى 10,083 نقطة، متأثراً بانخفاضات قاربت 5% في أسهم «اتصالات» و«أدنوك للغاز» و«أبوظبي الأول».



حد أقصى



وفي خطوة لاحتواء التقلبات، وضعت الجهات التنظيمية في دبي حداً أقصى للتراجعات اليومية عند 5%.



وأعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع استئناف التداول وأنشطة المقاصة والتسوية في أسواق رأس المال بالدولة، اعتباراً من اليوم، بعد تنسيق مستمر مع السوقين ووفق الإطار الزمني المعلن مسبقاً.



وأكدت الهيئة أنها ستواصل متابعة التطورات الإقليمية عن كثب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضمن صلاحياتها القانونية والتنظيمية بما يضمن حماية المستثمرين واستقرار الأسواق.



وكانت الهيئة قد قررت إغلاق الأسواق الإثنين والثلاثاء الماضيين، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط واستمرار العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما تبعها من مخاوف بشأن اتساع رقعة التوتر في المنطقة.