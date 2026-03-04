ارتفعت العقود الأوروبية الآجلة للقمح اليوم، مع زيادة ضبابية الصراع بين أمريكا وإسرائيل وإيران، مدعومة بانخفاض اليورو مقابل الدولار مما يعزز القدرة التنافسية لصادرات الاتحاد الأوروبي.



وزاد مؤشر قمح الطحين لشهر مايو في بورصة يورونكست في باريس بنسبة 0.4% إلى 202 يورو للطن.



أضرار الصقيع



وأوضحت منظمة لمتابعة المحاصيل الأوروبية أن حالة المحاصيل الشتوية في أوروبا كانت ‌مرضية في الغالب رغم زيادة المخاوف بشأن الأضرار الناجمة عن الصقيع الذي ​اجتاح مناطق من شمال وشرق أوروبا. وأشارت إلى أن القمح الشتوي يتمتع ​بصلابة جيدة، لكن الشعير وبذور اللفت ربما تأثرت سلبًا.



وقال ⁠متعاملون: «إن عمليات تغطية المراكز القصيرة، التي أدت إلى ارتفاع العقود ​الآجلة للحبوب في بورصة يورونكست يوم الجمعة الماضي، استمرت بسبب حالة عدم اليقين ​بشأن مدة الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره».



وأخذت السوق في الاعتبار أيضاً احتمال ارتفاع تكاليف الشحن البحري وما إذا كانت النفقات الإضافية ستُحمل على المستخدمين النهائيين.



ميزة سعرية



وأشار المتعاملون إلى ​اهتمام قوي بالشراء من مستوردين مصريين من القطاع الخاص، في حين ​احتفظت منتجات البحر الأسود بميزة سعرية بعد أن تجاوزت بورصة يورونكست عتبة 200 يورو ‌واستقرت ⁠عند هذا المستوى.



وأفاد متعاملون أن 3 مشترين كانوا يسعون هذا الأسبوع إلى شراء حوالى 30 ألف طن من القمح للشحن بين مارس الجاري وأبريل القادم.