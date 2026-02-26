انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، بمقدار 138.89 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,709.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 271 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 154 شركة.



وكانت أسهم شركات تكافل الراجحي، وجازادكو، وجي آي جي، وبترو رابغ، ومدينة المعرفة، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وأسمنت المدينة، وجاكو، وصناعة الورق، ونايس ون الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و9.86%.



الأكثر نشاطاً



وكانت أسهم شركات أمريكانا، وسبكيم العالمية، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وسبكيم، وإس تي سي، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم، منخفضاً بمقدار 123.85 نقطة، ليصل إلى مستوى 22,792.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.8 مليون سهم.