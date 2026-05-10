انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد بن عبدالعزيز الفايز، والد رئيس تحرير صحيفة «الاقتصادية» ومجلة «المجلة» وصحيفة «عرب نيوز» وصحيفة «اليوم» سابقاً الزميل عبدالوهاب محمد الفايز، مساء أمس (السبت).



وسيصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم (الأحد)، بمدينة الرياض في جامع المهيني، على أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الشمال، بحضور الأهل والأقارب وجموع من المصلين والمعزين.



وعُرف الفقيد بحسن الخلق وطيب المعشر وحرصه على صلة الرحم، تاركاً خلفه سيرة عطرة ومواقف إنسانية ستظل حاضرة في ذاكرة من عرفوه وعاصروه.



«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفايز كافة، وإلى الزميل عبدالوهاب الفايز، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.