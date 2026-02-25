ارتفعت الصادرات غير البترولية في السعودية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 7.4% خلال شهر ديسمبر 2025 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وزادت السلع المعاد تصديرها بنسبة 43.1%، وذلك بحسب ما أظهرت نتائج التجارة الدولية السلعية لشهر ديسمبر 2025 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.



ووفقاً للنتائج، زادت الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 3% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2024، وارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 1%.



7.1 % فائض للميزان التجاري



وبحسب البيانات، انخفضت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 68.7% في ديسمبر 2024م إلى 67.4% في ديسمبر 2025م، وعلى صعيد الواردات ارتفعت بنسبة 2.4% خلال الفترة نفسها، في حين سجّل فائض الميزان التجاري نمواً بنسبة 7.1% مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق.



وعلى مستوى الربع الرابع من عام 2025 ارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 18.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م، بينما انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 1.5% وارتفعت السلع المعاد تصديرها بنسبة 67.4%.



وزادت الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 7.9% والصادرات البترولية بنسبة 3.5%، فيما تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 70.4% إلى 67.5%.



4.7 % زيادة للواردات



وسجّلت الواردات في الربع الرابع من عام 2025م ارتفاعاً بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وسجل فائض الميزان التجاري نمواً بنسبة 26.3%.



وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين، جاءت اليابان في صدارة وجهات الصادرات السلعية خلال شهر ديسمبر بنسبة 11.7% من إجمالي الصادرات، في حين تصدّرت الصين قائمة الشركاء للواردات بنسبة 28.7%، وعلى مستوى الربع الرابع حلّت الصين في المرتبة الأولى بوصفها شريكاً رئيساً للصادرات بنسبة 13.1%، كما حافظت على صدارتها للواردات بنسبة 27.2%.