أعلن البيت الأبيض، اليوم، أنه لا تراجع عن زيادة الرسوم الجمركية العالمية لـ15%.



وذكر البيت الأبيض، أن توقيت تغيير الرسوم وفقاً لإعلان الرئيس دونالد ترمب لا يزال غير واضح.



وكان ترمب قد أعلن يوم السبت الماضي نيته رفع الرسوم الجمركية إلى 15%، مبرراً قراره بأنه يستند إلى مراجعة شاملة لحكم المحكمة العليا الذي وصفه مجدداً بأنه «سخيف» و«مخالف تماماً للقيم الأمريكية».



ودخلت تعريفات جمركية أمريكية جديدة على السلع المستوردة بنسبة 10% حيز التنفيذ اليوم (الثلاثاء)، في ظل سعي الرئيس دونالد ترمب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.



أمر تنفيذي



وتهدف هذه الرسوم الجديدة التي صدر أمر تنفيذي بشأنها إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، إضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.



ومع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تراوح بين 10% و50% على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، التي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.



كما لا ينطبق ذلك على المنتجات الكندية والمكسيكية المستوردة إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA).



تحصيل فوري



وأعلن مسؤولو الجمارك أن تحصيل الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا سيتوقف اعتباراً من منتصف ليل الإثنين/الثلاثاء بتوقيت واشنطن (5:00 صباح الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، موعد سريان الضريبة الإضافية الجديدة.



وأكدوا أيضا أنهم سيبدأون بتحصيل الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 10% فوراً.



ولهذه النسبة الجديدة، استند الرئيس الأمريكي إلى قانون صدر عام 1974 يسمح له بإعادة التوازن التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين عند إثبات وجود خلل كبير في ميزان المدفوعات.