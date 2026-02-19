انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، بمقدار 208.20 نقاط، ليصل إلى مستوى 10,947.25 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4,8 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 254 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 14 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 253 شركة.



وكانت أسهم شركات مشاركة ريت، وشاكر، وصادرات، والأندلس، والعزيزية ريت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أبو معطي، ورعاية، والوطنية للتعليم، ونسيج، والعقارية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.12% و9.30%.



الأكثر نشاطاً



وكانت أسهم شركات أمريكانا، وصادرات، وأرامكو السعودية، والكيميائية، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، ورعاية، وstc، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضًا بمقدار 217.90 نقطة، ليصل إلى مستوى 23,404.75 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.8 سهم.