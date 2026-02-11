سجّلت منطقة عسير أداءً اقتصادياً متنامياً خلال الربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بارتفاع وتيرة إصدار السجلات التجارية وتوسع الأنشطة المرتبطة بالطاقة والفعاليات الترفيهية، وذلك وفق أحدث بيانات وزارة التجارة التي تضمنتها «نشرة قطاع الأعمال» الصادرة عن الوزارة.



وأظهرت الأرقام أن منطقة عسير أصدرت 5,017 سجلاً تجارياً خلال الربع الرابع من عام 2025، ضمن إجمالي 123 ألف سجل تجاري أُصدر على مستوى المملكة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس استمرار الحراك الاقتصادي وتزايد جاذبية المنطقة للاستثمار والأعمال.



نمو سنوي



وفي قطاع توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، بلغ عدد السجلات القائمة في منطقة عسير 173 سجلاً بنهاية الربع الرابع 2025، ضمن نمو سنوي للقطاع بلغ 27% على مستوى المملكة، في مؤشر على اتساع مشاركة المنطقة في أنشطة الطاقة المتجددة والبنية التحتية المرتبطة بها.



وسجّلت عسير حضوراً متنامياً في نشاط تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية بـ 148 سجلاً قائماً، مواكبة للتوسع الوطني في حلول النقل المستدام، إذ حقق النشاط نمواً سنوياً بنسبة 26% على مستوى المملكة بنهاية الربع الرابع 2025.



وفي جانب الفعاليات والترفيه، بلغ عدد السجلات القائمة لتشغيل مرافق الفعاليات الترفيهية في منطقة عسير 343 سجلاً، ضمن نمو سنوي للنشاط بلغ 20%، بما يعزز مكانة المنطقة وجهة سياحية وترفيهية متنامية، خصوصاً خلال مواسم الصيف والفعاليات الوطنية.



توزيع تراكمي



وعلى مستوى التوزيع التراكمي للسجلات التجارية القائمة، وصل عدد السجلات في منطقة عسير إلى 94,073 سجلاً تجارياً، في إطار إجمالي 1.8 مليون سجل تجاري قائم في مختلف مناطق المملكة، ما يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية وتوسع الأنشطة التجارية في المنطقة.



ويأتي هذا الأداء امتداداً للجهود الرامية إلى تحفيز الاستثمار المحلي، ودعم رواد الأعمال، وتعزيز مساهمة المناطق في التنمية الاقتصادية الشاملة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.