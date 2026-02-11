أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قراراً بتكليف الدكتور نايف بن محمد الواكد متحدثاً رسمياً للنيابة العامة.



ويأتي هذا القرار في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز رسائلها الإعلامية والتوعوية.