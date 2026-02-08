شركة دارا للتطوير العقاري تعلن هويتها المؤسسية الجديدة

أعلنت شركة دارا للتطوير العقاري هويتها المؤسسية الجديدة خلال حفل أُقيم مساء يوم السبت الموافق 7 فبراير في قاعة مكة الكبرى بحضور لافت تجاوز 400 شخص من نخبة قيادات القطاع العقاري والمهتمين والمستثمرين.

وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعكس التزام الشركة ببناء شراكات مستدامة وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة، مما يسهم في دعم نمو القطاع العقاري وتوسيع الفرص الاستثمارية.

ويأتي هذا التدشين في إطار مواكبة مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إذ تؤكد دارا تركيزها على تطوير مشاريع نوعية تسهم في تعزيز التملك السكني، ودعم الاستثمار العقاري، والارتقاء بجودة الحياة، من خلال تطبيق مبادئ الاستدامة وأعلى معايير البناء والتطوير.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة دارا للتطوير العقاري عبدالرحمن المالكي أن الهوية الجديدة تمثل مرحلة متقدمة في مسيرة الشركة، وتعكس نضج تجربتها التي انطلقت في عام 2014، إذ تعبر عن توسع طموحاتها، مؤكداً أن شعار الشركة الجديد «مستقبل تعيشه» يجسد التزام دارا بتحويل الرؤى إلى واقع عمراني متكامل يواكب تطلعات العملاء والسوق المستقبلية.