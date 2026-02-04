طالب اتحاد دافعي الضرائب الألمان بإعادة احتياطيات الذهب الألمانية من الولايات المتحدة إلى ألمانيا في أقرب وقت ممكن، وذلك بسبب السياسة غير المتوقعة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.



وقال نائب رئيس اتحاد دافعي الضرائب الألمان ميشائيل يَغَر، في تصريحات لصحف مجموعة بافاريا الإعلامية: «الوقت قد حان لإعادة الذهب الألماني من الولايات المتحدة». وأشار إلى أن الثقة في الولايات المتحدة تضررت بشدة بسبب سياسات ترمب.



وبلغ حجم الاحتياطي الألماني من الذهب نحو 3,352 طناً في نهاية عام 2024. ووفقاً للبنك المركزي الألماني، يُخزَّن أكثر من نصف هذا الذهب في خزائنه الخاصة في فرانكفورت، بينما تُحفَظ 1,236 طناً، أي نحو 37% منه، لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.



إيرادات إضافية



ويرى رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغِل أنه لا يوجد سبب لإعادة احتياطيات الذهب الألمانية من الولايات المتحدة. وقال أخيراً، في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج»: «لا أشك في أن ذهبنا محفوظ بأمان لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك».



وفي المقابل، أشار يَغَر إلى أن الولايات المتحدة تدفع سنوياً فوائد بقيمة تريليون دولار على ديونها الحكومية المتزايدة، لافتاً إلى أن من المهم بالنسبة لترمب تحقيق إيرادات إضافية بأي ثمن، على سبيل المثال عبر فرض رسوم جمركية أعلى، لكنها لا تكفي.