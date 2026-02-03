أعلن الكرملين، اليوم، أن الهند لم تبلغهم بوقف مشترياتها من النفط الروسي.



من جهتها، أفادت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن الاتفاق التجاري المبرم بين الهند والولايات المتحدة لن يؤدي إلى وقف فوري لمشتريات الهند من النفط الروسي.



وقالت الوكالة في تعليق لها:«من غير المرجح أن توقف الهند جميع وارداتها من النفط الروسي فوراً في أعقاب الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، فمثل هذه الخطوة ستعرقل النمو الاقتصادي للهند وتؤدي إلى ارتفاع التضخم في البلاد».



توقف وتضخم



ووفقاً لوكالة «موديز»، قد يؤدي توقف الهند التام عن شراء النفط الروسي إلى انخفاض واردات الطاقة من دول أخرى، وارتفاع الأسعار، وبالتالي ارتفاع التضخم، نظراً لأن الهند من أكبر مستوردي النفط في العالم.



وذكرت «بلومبيرغ»، طلب شركات النفط الهندية من الحكومة توضيح موقفها بشأن مشتريات النفط من روسيا.



خفض الرسوم



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أعلن أن الولايات المتحدة والهند توصلتا إلى اتفاقية بشأن بنود التجارة الثنائية، موضحاً أن أمريكا تعتزم خفض الرسوم الجمركية من 25% إلى 18%.



وأكد ترمب أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وافق على وقف شراء النفط الروسي والتحول إلى شراء الوقود من الولايات المتحدة وربما من فنزويلا أيضاً.