تغيّر الوضع في أسواق الذهب السعودية، تبعاً للارتفاعات القياسية في الذهب والفضة في أسواق العالم، التي تتذبذب بين ارتفاع وهبوط أثارا القلق في أرجاء المعمورة. وقامت «عكاظ» بجولة، أمس (السبت)، في عدد من أسواق المعدن النفيس في جدة.

ورصدت «عكاظ» تباين موقف الراغبين في شراء الذهب من الإقدام على الشراء، بسبب القفزات غير المسبوقة لأسعار الذهب والفضة. وقال عدد من العملاء، إنهم جاؤوا للسوق لبيع قطع من المشغولات الذهبية، لحاجتهم إلى سيولة مالية. وذكر آخرون، أنهم تراجعوا عن الشراء في الوقت الحالي بسبب ارتفاع الأسعار. غير أن آخرين قالوا، إنهم ارتادوا سوق الذهب لأنه يتحتم عليهم شراء مشغولات ذهبية، كالخواتم، لتقديم هدايا في مناسبات اجتماعية تعني الكثير بالنسبة إليهم. وأوضحوا، أن أقصى ما يستطيعون شراءه لتلك الغاية «سلسل اليد»، الذي يعتبر سعره قليلاً مقارنة بأطقم المشغولات الذهبية. وبلغ سعر أونصة الذهب في سوق جدة (الجمعة) 5818777 ريالاً. وبلغ سعر الغرام 603.37 ريال. وبيع كيلو الذهب (الجمعة) بـ607,266.97 ريال.